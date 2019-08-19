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ADANA

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana’da PKK'ya şafak operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana’da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla söz konusu şahıslar gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Adana’da PKK/KCK operasyonu
IHA
Adana’da PKK/KCK operasyonu
Adana’da PKK/KCK operasyonu
IHA
Adana’da PKK/KCK operasyonu
Adana’da PKK/KCK operasyonu
IHA
Adana’da PKK/KCK operasyonu
Adana’da PKK/KCK operasyonu
IHA
Adana’da PKK/KCK operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüten 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

OPERASYONDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlar sırasında gözaltına alınan şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

İHA
Adana'da PKK/KCK operasyonu

Zanlıların, terör örgütü PKK/KCK adına eylem yaptığı ve faaliyet yürüttüğü için arandıkları öğrenildi. Öte yandan, terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptıkları da öğrenildi.

İHA
Adana'da PKK/KCK operasyonu

İHA

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