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ADANA

Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

Adana'da PKK'nın gençlik yapısına operasyon gerçekleştirildi, 13 kişi yakalandı. Zanlıların, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi adı altında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda örgüt ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, bir market zincirini benzin dökerek kundakladıkları iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Adana'da PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA
ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

  • Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

AA
Operasyon sonucu; 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi adı altında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda örgüt ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, bir market zincirini benzin dökerek kundakladıkları iddia edildi.

AA
Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Evlerde yapılan aramada yok yok

  • Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 el yapımı patlayıcı, iki pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 50 mermi, silah yapımında kullanılan aletler ve çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Ekiplerin aramaları sırasında bazı polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 el yapımı patlayıcı, iki pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 50 mermi, silah yapımında kullanılan aletler ve çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel döküman ele geçirildi.nn

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MSB son 24 saatte 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini video ile duyurdu
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"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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