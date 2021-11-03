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ADANA

Adana'da protein tozu felç etti: 19 yaşındaki genç yardım istiyor

Gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan genç, 1 ay fizik tedavi gördü ve aldığı maddi yardım kesildi. Ayağa kalkma hayali de yarım kalan genç adam, destek bekliyor.

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Haber Merkezi İHA
Adanada protein tozu felç etti: 19 yaşındaki genç yardım istiyor
Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı.

Adana'da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu.

  • İddiaya göre, spor salonu çalışanları Uğurludoğan’a kilo almasını hızlandırmak için protein tozunu önerdi.

Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı.
Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı.

1 AY TEDAVİ GÖREBİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş’a, torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi.

  • Torunu yatağa bağımlı kalan anneanne, gözyaşlarıyla yardım istedi.

Ağustos ayında Öztaş’ın durumundan haberdar olan hayırsever bir vatandaş, tedavi için gereken parayı özel hastaneye ödedi ve tedavi sürecinin başlamasına vesile oldu.

1 ay fizik tedavi gören Hüseyin Ömer’in, maddi yardımın devam etmemesi nedeniyle tedavisi de yarım kaldı.

Adana'da protein tozundan felç kalan genç, yardım istiyor.

Selma Öztaş (70).
Selma Öztaş (70).

“HERHANGİ BİR TEŞHİS KONULMADI”

Aileye yardım eden Ogün Sever Okur ise ailenin engelli raporu için herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi.

Okur, “Hüseyin fizik tedavi almış ama sadece 1 ay. Ondan sonra herhangi bir değişiklik yok hala aynı yatağa bağlı. Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı. Gerçekten yardıma ihtiyacı var. En kısa zamanda inşallah bir yardım ulaşır. Rahatsızlığına herhangi bir teşhis konulmadı.” ifadelerini kullandı.

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