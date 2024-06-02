Adana'da rekor sıcaklık: Termometreler 44 dereceyi gösterdi

"Çok aşırı derecede sıcak. Henüz haziran ayının başındayız. Aşırı sıcaktan dolayı dayanamıyoruz. Ben temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Adana resmen yanıyor. Adanalı olarak alışkınız ama yine de çok sıcak. Dayanamıyoruz, klimadan uzaklaşmıyoruz"