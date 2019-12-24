Gündem Adanada sağanak nedeniyle tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü
ADANA

Adana'da sağanak nedeniyle tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü

Adana'da yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle zarar gören ev, tahliye edildikten 2 saat sonra çöktü. 35 senelik yuvasının çöktüğünü gören Varlı, duygu dolu anlar yaşandı.

Haber Merkezi AA
Çöken ev
Çöken ev

Adana'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evin çöktüğü ihbarını alan polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede yıkılan binada kimsenin olmadığını belirledi.

Haber verilmesi üzerine gelen evin sahibi 65 yaşındaki Veli Varlı, sabah sağanak nedeniyle duvarlarda çatlamalar olduğunu görünce eşi Hüsne Varlı'yı da alarak binadan çıktığını söyledi.

Ayrıldıktan 2 saat sonra evin yıkıldığını öğrendiğini anlatan Varlı, 35 senedir bu konutta yaşadıklarını dile getirdi.

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