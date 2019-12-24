Gündem Adanada sele kapılan 4 kişi kurtarıldı
ADANA

Adana'da sele kapılan 4 kişi kurtarıldı

Adana'nın Kürkçüler Mahallesinde yoğun sağanak nedeniyle sel sularına kapılan araçtaki 4 kişi kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

  • Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.

Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.

Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

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