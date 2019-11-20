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ADANA

Adana'da sokak ortasında korkutan patlama

Seyhan ilçesindeki bilye ile güçlendirilmiş EYP ile düzenlenen patlama sonucu kaldırım kenarında duran iki otomobilde hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlı park halindeki minibüsün altında saklanırken yakalandı. Vatandaşlar ise sokağa çıkıp polisi alkışladı.

Haber Merkezi AA
Olay yeri görüntüsü
Olay yeri görüntüsü

Adana'da kaldırım kenarına bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu iki otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde büyük bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bilye ile güçlendirilmiş EYP

Olay yeri görüntüsü

Yaptıkları incelemede patlama sonucu iki otomobilin hasar gördüğünü tespit eden ekipler, buna bilye ile güçlendirilmiş EYP'nin neden olduğunu belirledi.

Araştırmalarını sürdüren ekiplerin, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda yaptığı çalışmada, şüphelinin eşkali ve yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Şüphelinin bindiği taksiyi bulan ekipler, bölgeye bağlantısı bulunan sokaklarda araştırmalarını sürdürürken zanlı Sakarya Mahallesi'nde fark edildi.

"Dur" ihtarına rağmen ara sokaklara kaçan şüphelinin refüje çanta atarak gözden kaybolması üzerine bölgeye bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.

Sokaktaki trafik akışını kesen ekipler, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantada zanlıya ait olduğu tahmin edilen mont bulundu. Bu sırada olay yerine özel harekat polisleri intikal ettirildi.

Şüpheli park halindeki minibüsün altında yakalandı

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın ardından zanlının en son görüldüğü sokağa gelerek arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, Aktaş'ın talimatları doğrultusunda sokaktaki evlerin bodrumlarında ve damlarında şüpheliyi aradı.

Kaçarken kıyafet değiştirmiş

Şüphelinin kaçarken sürekli kıyafet değiştirdiğini tespit eden ekipler, aramalar sırasında bu kişiye ait başka bir mont buldu. Yol kenarındaki araçların altlarını da kontrol eden ekipler, zanlıyı park halindeki bir minibüsün altında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Vatandaşlardan polise alkış

  • Sokağa çıkan vatandaşlar, Emniyet Müdürü Aktaş ve polisleri alkışlarla kutladı. Bir iş yerinde bekçi olarak görev yapan görgü tanığı gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki kişi bana tuvalete gitmek istediğini söyledi. Biri yabancıydı. Bir kişi araçların oradan sağ taraftan ilerledi. Daha sonra oradan ayrıldı. İki dakika sonra da patlama meydana geldi." dedi.

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