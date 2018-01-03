Adana'da taksicinin katili film gibi operasyonla yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi`nde yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye giden 112 Acil sağlık ekibi adamın boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada, cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan`a (58) ait olduğunu tespit etti.

OYNAT 02:09 Özel harekattan film gibi operasyon

Adana'da bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı, drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın yaptığı operasyonla yakalandı. Film gibi operasyon kameraya böyle yansıdı.

Portakal bahçesinde yakalandı

REKLAM

Taksici Yaşar Özgan'a (58) boğazını kesip bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı belirlenen ve bir apartmanda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Fuat Demirdelen'in (37) yakalanması için drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın katıldığı operasyon düzenlendi.

Demirdelen'in olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı. Zanlının yakalanma anı, polis helikopteri kamerasıyla da görüntülendi.