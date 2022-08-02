Gündem Adanada tefeci şebekesi çökertildi 105 kişiden 28 milyon lira toplamışlar
ADANA

Adana'da tefeci şebekesi çökertildi: 105 kişiden 28 milyon lira toplamışlar

Adana'da tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Adanada tefeci şebekesi çökertildi: 105 kişiden 28 milyon lira toplamışlar
Adana'da tefecilik operasyonu: 21 gözaltı kararı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Yapılan çalışmada merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde 105 farklı kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç sağlayan tefeci şebekesi deşifre edildi.

DHA


Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'da yüzlerce kişiyi sokağa döken iddia: Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı
FOTOĞRAF 22
Title
Olay, saat 22.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
Girne Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası, mahallelinin toplanmasına neden oldu.
Title
Mahalleli bir grup ile işçiler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Title
Olayın ardından inşaata kaçan mevsimlik işçiler ise yaklaşık 200 kişilik gruba taş ve tuğla atarak saldırdı. Mahalleli de işçilere silahla karşılık verdi.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen polis ve bekçiler tarafları dağıtmak için yoğun çaba sarf ederken, inşaattan atılan tuğlalar polis memuru Zafer Ö. (43) ve trafik polisi Rüstem T. ile gece bekçisi Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.'ya isabet edip, yaralanmalarına neden oldu. Polis, bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıp, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
Title
Ekiplerin isteği üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Title
Çevik kuvvet ekiplerin bölgede geniş güvenlik önlemi alması üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.
Title
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 polis, 2 gece bekçisi ve 2 mevsimlik işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Title
Öte yandan bina kapısının önüne getirilen kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler, polis kortejiyle mahalleden çıkartılarak emniyete götürüldü.
Title
Olay incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Title
Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı
Title
Mevsimlik işçilerin bir kadına laf attığı iddiası mahalleyi karıştırdı; 2'si polis, 2'si bekçi 6 yaralı
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bursa'da yüzlerce kişiyi sokağa döken iddia: Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı
Bursa'da, mevsimlik işçilerin evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiasıyla toplanan yaklaşık 200 kişilik mahalle sakini ile mevsimlik işçiler arasında silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavga çıktı. Polis, kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmaya çalışırken olayda 2'si polis, 2'si bekçi toplam 6 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK'ya darbe: 5 tutuklama
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'ya darbe: 5 tutuklama
28 milyon liralıkvurgun yapmışlar

28 milyon liralık
vurgun yapmışlar

​Adana'da 105 kişilik tefeci şebekesi çökertildi.
Ölü sayısı 35e çıktı

Ölü sayısı 35'e çıktı

​ABD'nin Kentucky eyaletinde sel felaketi.
Yüzlerce kişiyisokağa döken iddia

Yüzlerce kişiyi
sokağa döken iddia

​Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı.
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi
Emevi Camii'nde büyük saygısızlık

Emevi Camii'nde büyük saygısızlık

Şam'daki bin 300 yıllık camide Budistler ayin yaptı.
Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.
Enerjiye de ‘koridor’ modeli

Enerjiye de ‘koridor’ modeli

​Tahıl koridoru formülü Avrupa'ya umut oldu.
Çevik Bir'e tahliye

Çevik Bir'e tahliye

​İleri 'demans' hastalığı teşhisi konuldu.
Kısa film sektöre yarar

Kısa film sektöre yarar

​Filmler seyirciyle buluşsun.

Adalar için çifte standart

Adalar için çifte standart

ABD ve Fransa'nın oyunu ortaya çıktı.
Cemevi saldırısında THKP/C izi

Cemevi saldırısında THKP/C izi

​Şüphelinin terör bağlantısı tespit edildi.
Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Manisa'da lise öğrencileri geliştirdi.

​Elon Musk'ın babasından ilginç sözler: Onunla gurur duymuyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.