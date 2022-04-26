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ADANA

Onlarca kişiyi mağdur eden tefeci şebekesine şafak operasyonu: 18 gözaltı kararı

Adana’da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Adanada tefeci şebekesine şafak operasyonu: 18 gözaltı kararı
Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefeci şebekesini deşifre etti.

İHA

Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İHA

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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