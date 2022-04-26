Onlarca kişiyi mağdur eden tefeci şebekesine şafak operasyonu: 18 gözaltı kararı

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefeci şebekesini deşifre etti.

İHA

Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İHA

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNDEM Mersin’de işçi minibüsü sürüye çarptı: 15 hayvan telef oldu

GÜNDEM Yoldan çıkan otomobil bariyerlere saplandı sürücü şoka girdi