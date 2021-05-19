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ADANA

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Adanada terör örgütü DEAŞa yönelik operasyon düzenlendi
Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 adrese baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

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Uzun namlulu önlem

Ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırdıkları evlerde arama yaptı. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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