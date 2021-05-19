Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

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Metro ile her gün dünya turu

Bursa’da pandemi öncesi günlük 400 bine ulaşan yolcu kapasitesi ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Bursaray, günlük 478 seferde 48 bin 600 kilometre mesafe kat ederek, adeta her gün bir dünya turu atıyor.