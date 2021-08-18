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ADANA

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olup, Suriye sınırları içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Haber Merkezi AA
Adanada terör örgütü DEAŞa yönelik operasyon düzenlendi
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 adrese baskın düzenlendi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 adrese baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ileri sürülen 7 şüphelinin adresini tespit etti.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

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