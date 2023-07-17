Adana'da terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.
Adana'da terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik çalışmalar ekiplerce sürdürüldü.
Bu kapsamda, Aynularab (Kobani) bölgesinde PKK/YPG içinde faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.