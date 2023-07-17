|
Gündem

Adana'da terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

Adana'da terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aynularab (Kobani) bölgesinde PKK/YPG içinde faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

11:36 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Adana'da terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

Adana'da terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

Adana'da terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik çalışmalar ekiplerce sürdürüldü.


Bu kapsamda, Aynularab (Kobani) bölgesinde PKK/YPG içinde faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.


Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

​​​​​​​



#Adana
#PKK
#YPG
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
‘Teknolojik cihazların aşırı kullanımı göz sağlığını bozuyor’