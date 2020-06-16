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3. SAYFA ADANA

Adana’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, ‘torbacı’ olarak isimlendirilen sokak satıcılarının yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Polisten kaçamadılar.
Polisten kaçamadılar.

Ardından da Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde belirlenen eve operasyon düzenlendi. Evde, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, zulada 3 kilo 795 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından ele geçirildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira ele geçirildi.

DHA
Operasyonda ele geçirildi.

Bir kısmı tutuklandı bir kısmı serbest bırakıldı

Serkan Kılıç (39), Faruk Gedik (41) ve Faruk D. (32) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Kılıç ve Faruk Gedik tutuklanırken, Faruk D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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