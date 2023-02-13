Adana'da yıkılan 12 binanın 4'ünü yapmıştı: Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. Enkaza dönen binadan 70 kişinin cesedi çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana’ya getirildi.