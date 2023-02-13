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Adana'da yıkılan 12 binanın 4'ünü yapmıştı: Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da inşa ettiği bina depremde yıkılıp, 70 kişiye mezar olunca kaçan ve KKTC’de yakalanan üye müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı.

16:56 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Hasan Alpargün

Hasan Alpargün

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. Enkaza dönen binadan 70 kişinin cesedi çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

KKTC'de yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana’ya getirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada ‘Mukedderat’ sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise
“Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü”
cevabını verdi. Alpargün, Adana Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer yıkılan binaların mütehahhitleriyle ilgili soruşturmanın da devam ettiğini bildirdi.



#adana
#deprem
#Hasan Alpargün
29 dakika önce
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Adana'da yıkılan 12 binanın 4'ünü yapmıştı: Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
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