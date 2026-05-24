Adana'daki deprem sonrası uzman isimden açıklama geldi: 'Biriken enerji boşalmaya devam edecek'

"Bu da Savrun Fayı'nın 60 kilometreyi aşan uzunluğuyla diri bir fay olduğunu ve bölge için önemli bir sismik kaynak niteliğinde orta büyüklükte depremler ürettiğini doğrulamaktadır. Fakat normalde tümü kırıldığında 7 büyüklüğüne varan yıkıcı depremler üretme özelliğine sahip olan Savrun Fayı üzerinde 3 yıldır gelişen artçı deprem aktivitesinin, fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünü boşalttığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Savrun Fayı'nın 6 Şubat 2023 depremleriyle tetiklendiği ve o günden beri 5'e varan binlerce deprem üreterek biriken enerjiyi boşaltmaya devam edeceğini göstermektedir."