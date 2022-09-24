Gündem Adanadaki FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan üçü tutuklandı
ADANA

Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan üçü tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri muvazzaf astsubay olan 3'ü tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Adanadaki FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan üçü tutuklandı
Arşiv.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Eylül'de FETÖ zanlılarına yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden beşi savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan İsmail S. (44), Mehmet A. (50) ve Ayşe D. (40) tutuklandı, Muhammet A. ve Hacer A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli astsubay olduğu öğrenilen şüpheli İsmail S'nin mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan ardışık arandığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ zanlılarına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişinin ByLock kullandıkları, mahrem yapılanmada görev aldıkları, "mahrem imamlarla" bağlantılarının olduğu, sohbet toplantılarına katıldıkları, ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve Bank Asya'da hesap artırımında bulundukları tespit edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliyi 21 Eylül'de düzenlediği operasyonla yakalamıştı.

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