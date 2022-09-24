Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan üçü tutuklandı

Gündem

İstanbul’un ilk katlı otoparkı bugün itibarıyla kapatıldı

İstanbul'un ilk katlı otoparkı konumundaki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karaköy’deki 7 katlı otopark 00.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Katlı otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. 600 araç kapasiteli otopark 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.