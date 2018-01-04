Adana'daki taksici cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Adana'da dün taksi şoförünü öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan zanlının sorgusu sürerken, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde taksi şoförü Yaşar Özgan'ı (58) öldürdüğü öne sürülen ve polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Fuat D'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis yaptığı çalışmada, Fuat D'nin olay sabahı güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı apartmana gittiğini, burada tartıştığı apartman yöneticisi Nadir A'nın evini ve otoparktaki 3 aracı ateşe vererek park halindeki bir aracı çalarak kaçtığını belirledi.

Zanlı, güvenlik güçlerince 3 saat süren operasyonun ardından yakalanmıştı.

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Daha sonra çaldığı araçla kaza yapan Fuat D'nin, izini kaybettirmek için 3 taksi değiştirdiği ve son olarak Yaşar Özgan'ın aracına bindiği tespit edildi.

Zanlının, Özgan'a Çiçekli Mahallesi'nde bir restoranda kahvaltı yapacağını söylediği, olay yerine geldiğinde ise sürücüden cep telefonunu ve arabasını istediği, bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda taksi şoförünü bıçakladığı belirlendi.

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Çantasından adeta cephanelik çıktı

Bu arada, zanlının yakalandığında sırt çantasında 3 tabanca, bir uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mermiler, 4 bıçak, balta, kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik ve 10 havai fişek bulunduğu öğrenildi.

Zanlının yakalandığında sırt çantasında çıkan silah ve mühimmatlar...

Nişanlısı ve ailesini öldürme planı yaptığı iddia edildi

Fuat D'nin, kendisinden ayrılan nişanlısı Nurten A'yı kaçırmayı planladığı, olumsuz cevap alması durumunda kızı ve ailesini öldürmeyi planladığı iddia edildi.

Adana'nın dün merkez Sarıçam ilçesinde, bir taksi şoförü bıçaklanarak öldürülmüş, kaçan zanlı özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.

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