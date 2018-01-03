Taksici boğazı kesilerek öldürüldü

Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı

Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...





