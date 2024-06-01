Adana'daki terör operasyonunda beş zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına 21 Mart ve 2 Nisan'da kentte yol kapatarak ateş yakan ve eylemlerinde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.