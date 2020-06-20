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ADANA

Adana'daki tıp merkezinin bodrum katında sele yakalandı: Hayata böyle tutundu

Sağanak yağış nedeniyle Türkiye’nin birçok kentinde sel meydana geldi. İstanbul’da Marmaray ve otobüslerde yoğunluk oluştu. Adana’da tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, suyun içerisinde mahsur kaldı. Kadını dalgıç polisler, suya girip kurtardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanın duvarını kırıp, kurtardı.
Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanın duvarını kırıp, kurtardı.

Adana’da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrasında bir tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, suyun içerisinde mahsur kaldı. Kadını dalgıç polisler, suya girip kurtardı. Adana’da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı. Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

DALGIÇLAR YANDAKİ MAĞAZADAN GİRİP KURTARDI

Çok sayıda apartmanın bodrum katına su doldu. Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı. Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanın duvarını kırıp, kurtardı. İstanbul’da ise kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.

BODRUM KATLARI SU BASTI

Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı. Üsküdar’da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray’da ve otobüslerde yoğunluk oluştu. Fatih Kesmekaya Caddesi’nde bodrum kattaki bir evi su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

İSTANBUL YÖNÜ KİLİTLENDİ

Sağanak sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri de bir süreliğine Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. Kocaeli’nin bazı ilçelerinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. D-100 kara yolu Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu. Kara yolunun Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, Ankara yönünde ise trafik tek şeritten sağlandı.

SAĞANAK ALTINDA CUMA

  • Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı Başkent’te sağanak yağmur altında kılındı. Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu. Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ise namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.

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