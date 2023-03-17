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Adanalılar deprem endişesiyle evlerine giremiyor: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Yaşanan depremler nedeniyle Adana’da evlerine giremeyenlere seslenen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Belediyenin ve yetkililerin herhangi bir binada sorun görmediği, çatlak ve kırık olmadığı yerde insanlar rahatlıkla evlerinde olabilirler" ifadelerini kullandı.

16:41 . 17/03/2023 Cuma
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Prof. Dr. Naci Görür: Adana’da insanların sokakta kalması için bir neden yok.

Prof. Dr. Naci Görür: Adana’da insanların sokakta kalması için bir neden yok.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iller arasında yer alan Adana’da birçok kişi yaşadığı korku ve panik nedeniyle halen evlerine girmiyor. Bölge genelinde devam eden artçı depremler nedeniyle evleri sağlam olsa da farklı noktalarda veya il dışında konaklayan aileler için Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, binalarında sorun görünmeyenlerin rahatlıklar evlerine girebileceğini aktardı.

‘Adana Deprem Eylem Planı’ programının ardından İHA muhabirine açıklamada bulunun Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem afetleri nedeniyle Adana’da sokaklarda kalanlara seslenerek, "İnsanlar benim uyarımdan dolayı kalmıyor. Yani burası tabi dikkat edilmesi gereken bir alan. Belediyenin ve yetkililerin herhangi bir binada sorun görmediği, çatlak ve kırık olmadığı yerde insanlar rahatlıkla evlerinde olabilirler. Ama sorunlu bina varsa elbette belediye ve yetkililer de girmeyin diyor zaten. İnsanların sokakta kalması için bir neden yok" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür.


#Adana
#Deprem
#Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür
2 saat önce
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