Adanalılar deprem endişesiyle evlerine giremiyor: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Prof. Dr. Naci Görür: Adana’da insanların sokakta kalması için bir neden yok.
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iller arasında yer alan Adana’da birçok kişi yaşadığı korku ve panik nedeniyle halen evlerine girmiyor. Bölge genelinde devam eden artçı depremler nedeniyle evleri sağlam olsa da farklı noktalarda veya il dışında konaklayan aileler için Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, binalarında sorun görünmeyenlerin rahatlıklar evlerine girebileceğini aktardı.