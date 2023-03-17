Adanalılar deprem endişesiyle evlerine giremiyor: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

‘Adana Deprem Eylem Planı’ programının ardından İHA muhabirine açıklamada bulunun Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem afetleri nedeniyle Adana’da sokaklarda kalanlara seslenerek, "İnsanlar benim uyarımdan dolayı kalmıyor. Yani burası tabi dikkat edilmesi gereken bir alan. Belediyenin ve yetkililerin herhangi bir binada sorun görmediği, çatlak ve kırık olmadığı yerde insanlar rahatlıkla evlerinde olabilirler. Ama sorunlu bina varsa elbette belediye ve yetkililer de girmeyin diyor zaten. İnsanların sokakta kalması için bir neden yok" diye konuştu.