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Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanan Altılı Masa'dan yine aday çıkmadı. Muhalefet partileri, pazartesi günü yeniden görüşmeye karar verdi.

19:30 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı.

Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Yine aday çıkmadı

Cumhurbaşkanı adaylarını 12'nci toplantıda da belirleyemeyen muhalefet partisi liderleri, 6 Mart Pazartesi günü yeniden toplanmaya karar verdi.

Altılı Masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada
"Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
ifadeleri yer aldı.





#Altılı Masa
#Cumhurbaşkanı
#Aday
1 saat önce
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Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi
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