Aday belirlemek için toplanan Altılı Masa pazartesi tekrar görüşmeye karar verdi

Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Yine aday çıkmadı
Cumhurbaşkanı adaylarını 12'nci toplantıda da belirleyemeyen muhalefet partisi liderleri, 6 Mart Pazartesi günü yeniden toplanmaya karar verdi.