Adaylık heyecanı: Hangi parti ne şartla başvuru alıyor?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili aday adaylığı şartlarını açıkladı. Başvuru aidatı yerine 16 Mart’a kadar AFAD’a bağış yapılacağını söyleyen Yavuz, “Başvurular yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak” dedi. Yavuz, özetle şunları söyledi:





“Aday müracaatları elektronik ortamda alınacak. Bu sayede, 3 bin ton kâğıt israfı önlenecek. Yapacağımız e-temayül yoklaması bütün Türkiye’de 19 Mart saat 10.00-17.00 arasında. Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralımız vardı. Ona ilişkin bir karar alınmadı. 3 döneme takılanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Seçmen nerenin seçmeniyse orada oy kullanacak. Bir kişi deprem bölgesindeyse ‘ben adresimi yurda almak istiyorum, şu otelde, mekanda geçireceğim’ dediğinde beyana dayalı o bölge insanına seçmen naklini alma hakkı tanındı.”





MHP’de gelir depremzedelere





MHP’de aday adaylığı başvuruları 21 Mart Salı günü saat 17.00’ye dek devam edecek. Aday adayları MHP Genel Merkezi’ndeki Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimi’ne şahsen ve belgelerin aslıyla başvuruda bulunacak. İsteyenler ön kayıt işlemlerini “https://basvuru.mhp.org.tr”den yapabilecek. MHP’de bu yıl başvuru ücretleri depremin ardından düşük tutularak 3 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 40 ve üstü engelli olanlardan da ücret alınmayacak. MHP, Hazine yardımı ile birlikte başvuru aidatlarını da 11 ildeki depremzedelere aktaracak.





CHP’de başvuru ücretinin yanı sıra 1000 TL dosya ücreti





CHP’de 20 Mart’a kadar sürecek aday adayı başvurularında ücretler kadın, genç ve engelliler için 15 bin TL, erkekler için 30 bin TL olarak belirlendi. Aday adayları ayrıca 3 bin TL de dosya ücreti ödeyecekler. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay’da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgi odağı oluşturan CHP bu seçimlerde aday adaylığı başvurularında artış bekliyor. Geçen seçimlerde yaklaşık 2 bin kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı CHP, erkek aday adaylarından 10, kadın, genç ve engelli aday adaylarından ise 5 bin TL ücret almış, aday adayları ayrıca 1000 TL de dosya ücreti ödemişti.





İYİ PARTİ’de 15-30 bin TL





İYİ Parti’de milletvekilliği adaylık başvurusu için kadın adaylardan 15 bin TL, erkek adaylardan 30 bin TL alınacak. Engelli ve gazilerden ise başvuru ücreti alınmayacak.





SAADET’te 5-15 bin TL





Saadet Partisi engelli vatandaşlar için 5 bin TL, kadın ve gençler için 10 bin TL, erkekler için 15 bin TL başvuru ücreti belirledi. Deprem bölgesindeki iller için aday adaylığı katkı payı alınmayacak.





TİP’in şartı yardım kolisi





TİP aday adaylarından ücret istemezken deprem bölgelerinde yaşayan yurttaşlar için en az bir gıda ve bir hijyen kolisi hazırlanıp iletilmesi şartı konuldu.





HDP’de 15 bin TL





HDP’de Adaylık başvuru ücreti henüz ilan edilmedi ancak 15 bin TL olması, kadın ve engelliler için pozitif ayrımcılık uygulanması bekleniyor.



