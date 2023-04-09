Adaylıktan çekilen İYİ Partili Aytun Çıray oylarının düşmesini şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan'a bağladı

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu. 14 Mayıs seçiminde aday olmayacağını açıklayan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi. Çıray, Akşener'i, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle eleştirdi.

Parti yönetimini suçladı

Meral Akşener'e tepki gösteren Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Konumuz bu değil.. Ama İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:

1. Aytun Çıray yüzde 65,7

2. H. Kırkpınar yüzde 15,6

3. Müjde Harputlu yüzde 8,6

4. Yavuz Adar yüzde 6,2





Konumuz bu değil.

Ancak..

"Aytun Bey korktuğu için temayüle girmedi" yalanlarına karşı kaynağı açık anket.

27 bin kayıtlı üye arasından örneklem metodu ile hilesiz hurdasız sevenlerimin ezici çoğunluktaki olduğunu gösteren sonuç:

Aytun Çıray: %65,7

Sonraki aday:%15,6 pic.twitter.com/9gezSR6o2G — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 9, 2023

Partililer Çıray'a tepki gösterdi

Çıray'ın milletvekili adaylığından çekilmesi ve yaptığı paylaşımlar sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar bu konuların sosyal medyada değil parti içinde konuşulması gerektiğini söyleyerek Çıray'ın İyi Parti'nin oylarını düşürdüğü şeklinde yorum yaptı.

İyi Parti'de baraj krizi

Bu yorumlara cevap veren Aytun Çıray sözleri ise yeni bir krizi ortaya çıkardı. Çıray'ın partisinin baraj altında kaldığını ima ettiği ifadeler yeni bir krize yol açtı.

Lütfü Türkkan'ı suçladı

'Oylar düşüyor' şeklindeki yorumlar üzerine Aytun Çıray, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca küfür ettiği anları hatırlatarak şunları söyledi. Amacım vekillik değil, 4 dönem yaptım. Ben bu twiti attığım için oylarımız İzmir'de %6,8 Türkiye'de %6,6'e düşmedi. Düşürende ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden ''Şehidin bacısına küfrettin'' yazılmıyor. Sorun bakalım niye bazı illerde temayül yoktu. Çıray'ın bu paylaşımı İyi Parti'de tepkilerin fitilini ateşledi.











