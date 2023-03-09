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Adeta birbirleriyle yarışıyorlar: Saadet Partisi'nde 'mücahit Kılıçdaroğlu' rüzgarı şiddetlendi

Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı 'mücahit' benzetmesi Saadet Partisi'nde yeni akım haline geldi. Çebi'den sonra Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da CHP liderini 'mücahit' yakıştırmasıyla övdü.

23:02 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saadet Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mücahit' benzetmesi yapanların sayısı artıyor.

Saadet Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mücahit' benzetmesi yapanların sayısı artıyor.

Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' olarak tanımladı.

Çebi'nin Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanması ise mütedeyyin kesimde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Saadet Partisi'nde 'mücahit Kılıçdaroğlu' yarışı

Söz konusu benzetmeye tepkiler devam ederken parti içinden bir isim daha Kılıçdaroğlu için 'mücahit' yakıştırmasında bulundu.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' diye tanımlayarak CHP liderine övgüler yağdırdı.

Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi'nin paylaşımını alıntılayarak paylaşımda bulunan Habibe Erdoğan, "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir? Sn. Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil, bu ülkeye dair umudumuzun, karanlıktan çıkışımızın ortak temsilidir." ifadelerini kullandı.



#mücahit
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Saadet Partisi
#'mücahit Kılıçdaroğlu'
#Ümit Çebi
#Habibe Erdoğan
1 saat önce
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Adeta birbirleriyle yarışıyorlar: Saadet Partisi'nde 'mücahit Kılıçdaroğlu' rüzgarı şiddetlendi
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