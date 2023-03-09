Adeta birbirleriyle yarışıyorlar: Saadet Partisi'nde 'mücahit Kılıçdaroğlu' rüzgarı şiddetlendi

Çebi'nin Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanması ise mütedeyyin kesimde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi'nin paylaşımını alıntılayarak paylaşımda bulunan Habibe Erdoğan, "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir? Sn. Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil, bu ülkeye dair umudumuzun, karanlıktan çıkışımızın ortak temsilidir." ifadelerini kullandı.