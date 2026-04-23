Adıgüzel görevden alındı

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile başkan yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu ve Birkan Birol Yıldız, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz ve mimar Aslı Sevinç Afat’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Plan ve Proje Müdürü Nimet Karademir ise adli kontrolle bırakıldı. İçişleri Bakanlığı ise tutuklanan Onursal Adıgüzel'i görevden uzaklaştırdı.