Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında önemli gelişme: 5 sanığa 27 yıl hapis istemi FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca sanıklardan biri hakkında bir yıla kadar hapisle cezalandırılması, iki sanığın dosyasının ayrılması, 20 sanığın ise beraatleri yönünde karar verilmesi istendi.

Haber Merkezi 18 Ekim 2019, 14:41 Son Güncelleme: 18 Ekim 2019, 14:46 AA