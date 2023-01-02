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ANKARA

Adım Mehmetçik benim: Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'dan 100'üncü yıla özel klip

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, 2023'ün ilk gününde sosyal medyadan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel klip paylaştı. “Adım Mehmetçik benim” adlı şarkı için çekilen klipte, TSK'nın yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği operasyon ve tatbikatlardan kesitlere yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adım Mehmetçik benim: Milli Savunma Bakanlığı ve TSKdan 100üncü yıla özel klip
Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, 2023'ün ilk gününde sosyal medyadan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, 2023'ün ilk gününde sosyal medyadan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel klip paylaştı. “Adım Mehmetçik benim” adlı şarkı için çekilen klipte, TSK'nın yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği operasyon ve tatbikatlardan kesitlere yer verildi. Klipte “Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında da 'Önce Vatan' diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak” ifadeleri yer aldı. Mehmetçik'in gayretlerinin anlatıldığı şarkının fon müziğinde de mehtere yer verildi.

MSB'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel paylaşım
OYNAT 02:11
MSB'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100'üncü yılını özel bir video ile kutladı.
Hazırlanan video; 'Adım Mehmetçik benim;
Ezan oldum dinmedim, dinmem!
Bayrak oldum inmedim, inmem!
Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da “Önce Vatan” diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak!' sözleri ile paylaşıldı.
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