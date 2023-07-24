Adını taşıyan operasyonla intikamı alındı





Tunceli kırsalında devam eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, operasyona adı verilen Burak Tortumlu’nun da arasında olduğu 5 güvenlik personelinin şehit edildiği saldırılarda yer aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya J- SİHA ve ANKA-S destekli operasyonda imha edilen teröristlerin Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa olduğunu açıkladı.

Operasyona ismi verilen Jandama Uzman Çavuş Burak Tortumlu, 21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli’nin Ovacık ilçesi Mercanlar bölgesinde şehit oldu.

KAÇIRIP ŞEHİT ETTİLER

İçişleri Bakanlığı, terörist Ahmet Karaboğa’nın 8 Eylül 2015’te Tunceli-Erzincan kara yolunu keserek Polis Memuru Kadir Özkara’nın şehit edilmesi, farklı zamanlarda jandarma astsubay çavuş Semih Özbey, topçu er Müslüm Altıntaş ve topçu er Adil Kabaklı’nın kaçırılarak şehit edilmesi olaylarında yer aldığını açıkladı. Özbey, Altıntaş ve Kabaklı, terör örgütü militanları tarafından Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilmişti. Terörist Adem Gürel ise 2017’de ise Erzincan’ın Kemah ilçesi Acemoğlu bölgesindeki birliğe silahlı saldırıda bulundu. Her iki teröristin bölgede silahlı propaganda faaliyetleri ile eleman, finans ve lojistik temin faaliyetleri yürüttükleri de vurgulandı.

Terörün finansına MASAK darbesi

Konya’da terör örgütü PKK’ya finansman sağlayan 2 kişinin yakalandığı operasyonda MASAK işbirliği dikkat çekiyor. Göreve geldiğinde terör finansmanının engellenmesi için bakanlık bünyesinde koordinasyon ekibi kuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği de yaptı. MASAK’ın detaylı mali istihbarat raporu sonrası, PKK’nın finans ayağına ilk darbe vuruldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı operasyonun İçişleri Bakanlığı’nca yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Şimşek, “Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadele çalışmalarıyla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Konya’daki operasyon da bunu en önemli göstergesi” dedi. Şimşek, operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere operasyona katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’una uyumlu olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek ise, gelişmeyi mücadelenin açık göstergesi olarak yorumladı.

Adem Gürel Ahmet Karaboğa







