Gündem Adıyamanda görüldü Etçil ve büyüklüğü 20 santim
ADİYAMAN

Adıyaman’da görüldü: Etçil ve büyüklüğü 20 santim

Adıyaman’da vatandaşlar yaklaşık 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüntüledi.

Haber Merkezi İHA
Adıyaman’da görüldü: Etçil ve büyüklüğü 20 santim
Yaylakonak Beldesi Gürlevik Mevkiinde görülen dev çekirgeyi fark eden vatandaşlar tedirgin oldu.

Tarlada çalışırken vatandaşlar tarafından dev çekirge fark edildi. Büyüklüğü yaklaşık 20 santim olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar daha sonra araştırdıklarında çekirgenin et yiyen çekirge olduğunu öğrendi.

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi Gürlevik Mevkiinde görülen dev çekirgeyi fark eden vatandaşlar ilk önce tedirgin oldu. İnternette yaptıkları araştırma da çekirgenin zararsız olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesiyle ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.

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