Diyarbakır'da 'etçil çekirge' paniği: Uzmanından 'korkutucu görüntüsüne aldanmayın' uyarısı

Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge, Karacadağ bölgesinde görüntülendi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen ve tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yiyen çekirgenin aslında çiftçi dostu olduğunu söyledi.

"Korunması gerekli"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlukta görülen "Saga ephippigera" türü çekirgenin antenleriyle birlikte boyunun 25 santimetreyi bulduğunu belirten Satar, bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişiler tarafından panikle karşılanan türün korunması gerektiğini vurguladı.

AA

"Ekolojik sisteme katkısı var"

Satar, "Yapılan bilinçlendirme ve tanımlama çalışmaları sayesinde son yıllarda sayıları da arttı. Bu varlıkları korumamız lazım, çünkü zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar" diye konuştu.

REKLAM

HAYAT Poşet sanılan deniz canlısı nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş

EKONOMİ Topraksız tarım iş kapısı oldu: Yılın 10 ayında üretim yapılmaya başlandı

GÜNDEM Görenleri şaşırtıyor: El figürlü ağaç koruma altına alındı