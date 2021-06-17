Görenleri şaşırtıyor: El figürlü ağaç koruma altına alındı

'SANKİ BİR EL AĞACI KORUYOR'​​ Ağacın koruma altına alınmasını isteyen Zülkari Ceylan, Ben doğayı, ormanı ve yeşili seven bir insanım. Ağacın üzerinde 5 parmağı görünce çok şaşırdım. Bunu fotoğraflardan görenler de büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu gürgen ağacımız 80-90 yaşında olabilir, bu el de kendiliğinde oluşan bir durum. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Sanki bir el ağacı koruyor, bana dokunmayın der gibi bir izlenim veriyor. Bu ağacın orman işletmesi ve yetkililer tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz diye konuştu.