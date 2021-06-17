Gündem Görenleri şaşırtıyor El figürlü ağaç koruma altına alındı
BARTIN

Görenleri şaşırtıyor: El figürlü ağaç koruma altına alındı

Bartın merkeze bağlı Hasankadı beldesinde gövdesinde el figürü oluşan gürgen ağacı, Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alınarak, tabela asıldı. Belde Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Herkesi bu ilginç ağacı görmeye bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Görenleri şaşırtıyor: El figürlü ağaç koruma altına alındı
El görünümlü ağaç, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Hasankadı Belde Belediyesi’nin MHP’li meclisi üyesi Zülkari Ceylan, geçen yıl temmuz ayında ormanda gezerken Baydanlar Küme Evleri mevkisinde bir gürgen ağacının gövdesindeki el figürünü gördü.

DHA

Ağacı fotoğraflayan Ceylan, sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü.

DHA

Hasankadı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler ağacın yanına koruma altına alındığı belirten tabela koydu.

DHA

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, “Arkadaşımız bu ilginç ağacı gördükten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf çok büyük ilgi görmüştü. Sonrasında beldemize çok sayıda insan bu ağacı görmeye geldi. Gürgen ağacımız o günden sonra çok fazla ilgi çekti. Şimdi de Orman İşletme Şefliğimiz bu ağacı koruma altına aldı. Yine beldemizde 400 yıllık koruma altında olan çınar ağacımız ile kırlangıç şelalemizdeki kalpli kayamız var. Bu turizm değerleri beldemize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Herkesi el figürlü gürgen ağacımızı görmeye davet ediyoruz” dedi.

Bartın'daki bu ağaç görenleri şaşırtıyor: Gövdesiyle şaşırtan ağacın koruma altına alınması istendi
FOTOĞRAF 6
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Hasankadı beldesinde oturan emekli madenci ve Hasankadı Belediyesi MHP'li Meclisi Üyesi Zülkari Ceylan, Baydanlar küme evleri mevkisinde ilginç bir ağaçla karşılaştı.
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Ceylan, yolun kenarında bulunan gürgen ağacının gövdesinde el figürüne benzeyen kökleri fark etti.
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Büyük şaşkınlık yaşayan Ceylan, cep telefonu kamerasıyla ağacın fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı. Gürgen ağacını saran elleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
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'SANKİ BİR EL AĞACI KORUYOR'​​ Ağacın koruma altına alınmasını isteyen Zülkari Ceylan, Ben doğayı, ormanı ve yeşili seven bir insanım. Ağacın üzerinde 5 parmağı görünce çok şaşırdım. Bunu fotoğraflardan görenler de büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu gürgen ağacımız 80-90 yaşında olabilir, bu el de kendiliğinde oluşan bir durum. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Sanki bir el ağacı koruyor, bana dokunmayın der gibi bir izlenim veriyor. Bu ağacın orman işletmesi ve yetkililer tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz diye konuştu.
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Bartın'daki bu ağaç görenleri şaşırtıyor: Gövdesiyle şaşırtan ağacın koruma altına alınması istendi
Bartın'ı Hasankadı beldesinde yaşayan 65 yaşındaki Zülkari Ceylan tarafından bulunan gürgen ağacının gövdesinde oluşan el figürü, görenleri şaşırtıyor. Zülkari Ceylan, "Sanki bir el ağacı koruyor, bana dokunmayın der gibi bir izlenim veriyor. Bu ağacın koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.


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