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Hayat Şırnakta önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçiyi tedirgin ediyor
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Şırnak’ta önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçiyi tedirgin ediyor

Şırnak’ta sıcak havaların etkisiyle çoğalan ve sürüler halinde göç eden siyah çekirge türü görüldü. Tarım arazilerine zarar verip önlerine gelen her şeyi yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin etti.

Haber Merkezi İHA
Şırnak’ta önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçiyi tedirgin ediyor
Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirge Türkiye başta olmak üzere Ermenistan, Gürcistan, İran’da bulunan yaygın bir tür.

Alçak kesimli bölgelerden yüksek kesimli dağlara sürüler halinde giden çekirgeler Beytüşşebap ve Uludere bölgelerinde yoğun bir şekilde görülüyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgenin uvarovistia satunini türü olduğunu söyledi. Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirgenin Türkiye başta olmak üzere Ermenistan, Gürcistan, İran’da bulunan yaygın bir tür olduğunu dile getiren Prof. Dr. Satar, "Bizim ülkemizde de sıkça baş ağrıtan ve göç etmeyen bir tür. Bu hem etçil hem de otçul bir tür. Yağışlar fazla olduğu zaman bunların yumurtaları daha hızlı açılabiliyor. Çok fazla yavru ortaya çıkıyor ve sürü oluşuyor. Önlerine gelen her şeyi yiyorlar. Etçil ve otçul olan bu tür tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor. Bu tür daha önce de aynı bölgede çok büyük zararlara sebep olmuştu. Bu nedenle aşırı ilaçlama yapılmıştı. Görüyoruz ki ilaç tek başına yeterli değil. Biyolojik mücadelenin de gerekli olduğunu her zaman söylüyoruz. Mutlaka bunların doğal düşmanlarının da bir şekilde çoğaltılması lazım" dedi.

KUŞ TÜRLERİ ÇOĞALTILMALI

2021 yılında çekirge sürülerinin çoğalacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ali Satar, "Çekirge sürüleri çoğalırsa doğal düşmanları olan kuş türleri çoğaltılmalı. Birçok çekirge türü var. Ülkemizin doğu bölgelerinde çekirge göçleri sürekli olur. Tür sayısında çok fazla gözlemlendiğinde ilaçlama yapılmalı ancak şimdi doğal düşmanları olan diğer hayvan türleri çoğaltılmalı" diye konuştu.

Van Gölü Havzası’nda flamingoların görsel şöleni
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Her yıl İran’ın Urmiye Gölü’nden gelerek Van Gölü Havzası’nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl büyük gruplar halinde İpekyolu ilçe sınırında yer alan Erçek Gölü ile Muradiye Bendimahi Çayı’nı mesken tuttu.
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Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye’deki yaklaşık 450 kuş türünden yaklaşık 250’sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nda görüntülenen flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü Havzası’nda birçok noktaya gelen flamingolar her yıl düzenli olarak ilkbahar aylarında gelip, kasım ayına kadar havzada konaklıyor. Bu yıl ise korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı Eflamingoların görsel şöleni sessiz devam ediyor.
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Van Gölü Havzası’nda flamingoların görsel şöleni
Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlara her yıl belirli dönemlerde renk katan flamingoların bu yıl yine geldiği Erçek Gölü kıyısında görsel şölenleri 'sessiz' devam ediyor


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