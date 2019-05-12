Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adları kripto listesinde
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Adları kripto listesinde

15 Temmuz’da Vatan Emniyet’i işgale gelen darbecilere direnmeyen eski polislerin ortak bir yanı daha çıktı. 3 şüphelinin isminin, Ankara’da mahrem imamdan ele geçirilen SD karttaki kripto polis listesinde yer aldığı tespit edildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
15 Temmuz gecesi tankın önüne çıkan kahraman vatandaşları
15 Temmuz gecesi tankın önüne çıkan kahraman vatandaşları

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Vatan Emniyet binasını işgale gelen darbecilere yardım eden 4 emniyet görevlisi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden Muhammet Kılıç ve Şuayip Çavaç'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis, İlhan Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet, Ersin Keskin'in ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3'ÜNÜN İSMİ SD KARTTAN ÇIKTI

Darbe girişimi sonrası KHK ile meslekten ihraç edilen şüphelilerin 15 Temmuz gecesi emniyetin işgal edilme girişimi sırasında pasif kalarak darbecilerle eylem birliği içerisinde bulundukları ifade edildi.

4 şüpheliden 3'ünün ortak noktası ise isimlerinin Ankara'da geçen yıl mahrem imamdan ele geçirilen, içerisinde örgüt üyesi kripto emniyet görevlilerinin listesinin bulunduğu SD kartta yer almaları. 3 şüpheli de ayrı ayrı kodlanarak örgüte yakınlıkları ve bağlılıkları fişlenmiş.

A4, B4, CC DİYE KODLANMIŞLAR

  • Eski Komiser Yardımcıları Muhammet Kılıç’ın listede ‘A4’ koduyla yani ‘FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst düzeyde olan kişi’ olarak, Ersin Keskin'in ‘B4’ yani ‘FETÖ mensubiyeti olan sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan veya zaafı olan polis’ şeklinde, Şuayip Çavaç’ın da ‘CC’ yani ‘Sohbetlere dahil olan ancak güncel irtibat kurulmayan, tekrar kazanılmaya üçüncü derecede yakın olan kişi’ diye fişlendiği belirlendi.

‘FETÖ’cü’ iftirası adaletten döndü
GÜNDEM
‘FETÖ’cü’ iftirası adaletten döndü
İmamoğlunun imza yüzsüzlüğü

İmamoğlu'nun imza yüzsüzlüğü

​KKTC ziyareti sırasında yeni bir skandala imza attı.
Nefret kusanlara soruşturma

'Nefret kusanlara' soruşturma

İnsanlık dışı paylaşımlarla ilgili savcılık devrede.
F.Bahçe kazandıAkhisar düştü

F.Bahçe kazandı
Akhisar düştü

Süper Lig'e veda eden ilk takım Akhisarspor oldu.
Diagne<br>ipten aldı

Diagne
ipten aldı

​Galatasaray, Rize'de son saniyede kazandı.
Ayağı kırıldı

Ayağı kırıldı

İki takımın oyuncuları gözyaşlarına boğuldu.
Terörle mücadele<br>kadar önemli

Terörle mücadele
kadar önemli

​Bakan Kurum, kentsel dönüşüme dikkati çekti.
Rahat uyu Bedirhan

Rahat uyu Bedirhan

Bedirhan ve annesini şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı.
İstanbul'da<br>gök delindi

İstanbul'da
gök delindi

​Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
CHP, FETÖ ve PKK<br>sloganda birleşti

CHP, FETÖ ve PKK
sloganda birleşti

Bahçeli'den gündeme dair önemli açıklamalar.
30 milyar <br>dolar kayıp

30 milyar
dolar kayıp

​İran Ticaret Bakanı iş dünyasına çağrıda bulundu.
İstanbul'da kritik toplantı

İstanbul'da kritik toplantı

Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı yapılıyor.
Ahlaki<br>sorumsuzluk örneği

Ahlaki
sorumsuzluk örneği

​Bakan'dan YSK üyelerinin hedef gösterilmesine tepki.
Boğaz'ın harabesi

Boğaz'ın harabesi

​Galatasaray Adası'nın son hali görüntülendi.
Putin'in<br>'zafer' kazası

Putin'in
'zafer' kazası

​8 gol attığı maçın ardından pistte yere düştü.
Gökdelende<br>asılı kaldılar

Gökdelende
asılı kaldılar

İtfaiye, temizlik işçilerini camları kırarak kurtardı.
Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Usulsüzlük nedeniyle ​seçmenler, 16 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.
Bunlara bakmadan<br>araba almayın

Bunlara bakmadan
araba almayın

En çok arıza yapan araçları sizin için derledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.