Adları kripto listesinde

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Vatan Emniyet binasını işgale gelen darbecilere yardım eden 4 emniyet görevlisi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden Muhammet Kılıç ve Şuayip Çavaç'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis, İlhan Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet, Ersin Keskin'in ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3'ÜNÜN İSMİ SD KARTTAN ÇIKTI

Darbe girişimi sonrası KHK ile meslekten ihraç edilen şüphelilerin 15 Temmuz gecesi emniyetin işgal edilme girişimi sırasında pasif kalarak darbecilerle eylem birliği içerisinde bulundukları ifade edildi.

4 şüpheliden 3'ünün ortak noktası ise isimlerinin Ankara'da geçen yıl mahrem imamdan ele geçirilen, içerisinde örgüt üyesi kripto emniyet görevlilerinin listesinin bulunduğu SD kartta yer almaları. 3 şüpheli de ayrı ayrı kodlanarak örgüte yakınlıkları ve bağlılıkları fişlenmiş.

A4, B4, CC DİYE KODLANMIŞLAR

Eski Komiser Yardımcıları Muhammet Kılıç’ın listede ‘A4’ koduyla yani ‘FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst düzeyde olan kişi’ olarak, Ersin Keskin'in ‘B4’ yani ‘FETÖ mensubiyeti olan sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan veya zaafı olan polis’ şeklinde, Şuayip Çavaç’ın da ‘CC’ yani ‘Sohbetlere dahil olan ancak güncel irtibat kurulmayan, tekrar kazanılmaya üçüncü derecede yakın olan kişi’ diye fişlendiği belirlendi.