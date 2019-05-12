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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

‘FETÖ’cü’ iftirası adaletten döndü

FETÖ’den tutuklanan polis müdürü Murat Özen, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. 15 Temmuz gecesi aldığı inisiyatifler görmezden gelinerek ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla tutuklanan Özen, 188 gün Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda hapis yattı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Koruma Daire Başkanlığı eski Milli Sarayları Koruma Şube Müdürü Murat Özen’in, darbe girişiminin yaşandığı gece görev bölgesine gelmeyen polis memuru Ahmet Hoyur’un yerini değiştirdikten sonra başına gelmeyen kalmadı.

Önce mobing iddiasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne şikayet edilen Özen, daha sonra tehdit ve görevi ihmal suçlamasıyla şikayet edildi. Şikayetçi polis memuru Hoyur’un olay gecesi Yıldız Sarayı’nda görevli olduğu, darbe girişimi bastırıldıktan bir gün sonra göreve geldiği belirlendi. Ancak adalet 188 gün sonra yerini buldu.

GÖREVDEN ALININCA İFTİRA ATMIŞ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Murat Özen’in beraatına hükmetti ve karar kesinleşti. Mahkemenin hazırladığı gerekçeli kararda, “Görgüye dayalı bir tanıklığın bulunmadığı, diğer polislerden duyduğu kadarıyla ihbarda bulunduğu, Ahmet Hoyur’un darbe gecesi görev yerine intikal etmemesinden dolayı görev yerinin değiştirildiği, bu nedenle de sanık Murat Özen ile aralarında husumet olduğuna” dikkat çekildi. Kararda, Hoyur’un, Murat Özen ile hakkında yaptığı şikâyetin de görev yerinin değiştirilmesinden sonraki tarihe denk geldiğine işaret edildi.

O GECE DARBECİLERE ATEŞ AÇTI

  • Gerekçeli kararda ayrıca, 15 Temmuz'da Dolmabahçe Sarayı’nda görevli polis memurlarının, Murat Özen’in çelik yelek giyip silahlı şekilde görev yaptığı beyanına vurgu yapıldı. Özen’in o gece polis memurlarına, “Kimse silahını teslim etmeyecek, talimatlarımı bekleyin” şeklinde beyanda bulunduğu, darbeciler inmesin diye helikopter pistlerine alan karartması yaptırdığı ve darbecilere ateş açtığı yer aldı. FETÖ üyeliğine ilişkin herhangi bir delil bulunamayan Özen’i şikayet eden polis memuru Ahmet Hoyur’un, birçok meslektaşını da çeşitli sebeplerle şikayet ettiği öğrenildi.

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