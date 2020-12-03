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POLİTİKA

Adliyeye alınmayan temaslı vatandaş ortalığı birbirine kattı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’nda HES kodu uygulaması başladı. Uygulama sırasında eşi korona virüs olduğu öğrenilen bir kişi temaslı olduğu gerekçesiyle adliyeye alınmayınca görevlilere tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Adliyeye alınmayan temaslı polislere tepki gösterdi.
Adliyeye alınmayan temaslı polislere tepki gösterdi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığınca başsavcılıklara gönderilen yazı ile adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağı belirtilmişti.

Karar doğrultusunda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda HES kodu uygulaması öğle saati itibariyle başladı. Uygulama kapsamında adliye kapısında görevli personeller, vatandaşların HES kodlarını kontrol etti.

TEMASLI VATANDAŞTAN TEPKİ

Uygulama sırasında temaslı olduğu tespit edilen bir vatandaş, içeri alınmadı. Eşinin korona virüs olduğunu söyleyen vatandaş, görevlilere tepki gösterdi. Görevliler tarafından adliyenin önünden uzaklaştırılan vatandaş hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

İCRA DAİRELERİ YOĞUN

Uygulamadan memnun kaldığını söyleyen Erol Konyar, “İnsanlarımız maalesef yasakları ihlal ediyorlar, dışarıya çıkıyorlar. Özellikle icra daireleri çok yoğunlar. Hasta olanlar tespit edilip, içeriye girmeleri engellenir. ‘Evde Kal’ uygulaması ile HES kodu oluşturacağım. HES kodu indirdikten sonra inşallah adliyeye giriş yapacağız” ifadelerini kullandı.


ÇOK İYİ BİR UYGULAMA

“Çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum”
Adliyeye gelen Seda Çalışkan ise, “Tabii ki ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi hiçbir belirti göstermiyor sonuçta. Öyle olunca her yere dokunuyor. Biz de ister istemez maruz kalıyoruz. Ben çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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