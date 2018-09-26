Adnan Oktar’ın 30 yıllık kara kutusu itirafçı oldu Geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adanan Oktar ve örgüt üyeleri birer bire itirafçı olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta itirafçı olan Ayça Pars'ın ardından örgütün 30 yıllık kara kutusu olarak bilinen Ece Koç da itirafçı oldu. 78 sayfalık ifadesinde örgütün tüm kirli ilişkilerini anlattı.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 15:00 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 15:25 Diğer