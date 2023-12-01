AFAD: 69 milyar lira bağış afetzedelere ulaştırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da yakalandığı merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük" dedi. Bakan Özhaseki, Adıyaman Valiliğindeki koordinasyon toplantı sırasında yakalandıkları deprem sonrası çıktığı Adıyaman Valiliği önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Deprem anında hızlıca dışarı çıktıklarını vurgulayan Özhaseki, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük. Çok şükür devlet olarak biz depremin ilk gününden itibaren ne yapılması gerekiyorsa onları sırayla yapıyoruz. Şu anda da yapılması icap eden kalıcı konut sağlıklı bir şekilde yapılması, güvenli bir şekilde inşa edilmesi ve dışarıda kalan vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşmalarıdır." diye konuştu.