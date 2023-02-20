AFAD afet bölgesindeki son durumu açıkladı: Ekipler 11 ili vuran depremin izlerini silmek için durmaksızın çalışıyor

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek yürek oldu.

Şiddetli depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili son durumu açıkladı.

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 212 artçı sarsıntı meydana geldi.

Can kaybı 41 bin 20 oldu

Depremin etkilediği Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’daki can kaybı sayısı 41 bin 20 oldu.

AFAD'ın paylaştığı verilerde bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’ler ve uluslararası ekiplerden 19 bin 436 arama kurtarma personelinin görev yaptığı açıklandı. Deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik ve destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 245 bin 198 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

216 bin 166 çadırın kurulumu tamamlandı

Afet bölgesinde 216 bin 166 çadırın kurulumu tamamlandı. Kurulan konteyner sayısının 5 bin 886, konteynerde barınan kişi sayısının da 2 bin 544 olduğu açıklandı.

12 bin 681 araç sevk edildi

Bölgeye ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 681 araç sevk edildi.

Hayvancılığa yönelik yapılan çalışmalarla afet bölgesine 10 bin 720 ton yem gönderilirken 3 bin 589 hayvan çadırı kuruldu.

Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklarla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan “hava köprüsü” üzerinden 11 bin 907 sorti yapıldı.

38 gemi görevlendirildi

Personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görevlendirildi.

Afetzedelere psikososyal destek

Afet psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya’da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 469 bin 63, deprem bölgesi dışında 168 bin 967 olmak üzere toplam 638 bin 30 kişiye psikososyal destek verildi.











