AFAD Müdürü Tatar: Bolu depreminin İstanbul'u etkilemesi mümkün değil

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü
Orhan Tatar
, Ankara'da AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Tatar
"Bolu'daki deprem Kuzey Anadolu fay zonuna bağlı küçük kısa bir kol üzerinde meydana geldi. İstanbul'u etkilemesi mümkün değil"
dedi.
Tatar şunları söyledi;
"Bugün Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Kuzey Anadolu Fay zonuna bağlı küçük kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tip faylar üzerinde meydana gelen depremlerin başka depremleri veya Marmara fayını etkilemesi söz konusu değildir.
Şu ana kadar 17 bin 750 artçı sarsıntı deprem bölgelerinde meydana geldi.
Artçı sarsıntılar hala orta ölçekte vatandaşlarımızın hissedebileceği şekilde devam edecektir. Bu hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemesi büyük önem taşıyor.
Deprem bölgesinde bulunan 9 ilde 253 ayrı yerleşim yerindeki 3 bin 784 yapı boşaltılarak daha güvenli alanlara yerleştirildi. 474 yapıda ise heyelan ve kaya düşmesi riskleri bertaraf edildi."
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#Deprem
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