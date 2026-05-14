AFAD: Sel ve su baskınları yaşanan illerde zarar tespit çalışmaları başlatıldı

Samsun ve Çankırı illerimizde meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek üzere 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsü, 142 iş makinesi, 122 motopomp, 41 kamyon, 26 dalgıç pompa ile müdahale hizmetleri yerine getirilmiştir. Türk Kızılay ekipleri tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza yiyecek ve içecek dağıtımı yapılmıştır. Su baskını yaşanan evlerde ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına, ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılmış olup, bahse konu çalışmalar devam etmektedir"