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AFAD'tan 7,7'lik depreme ilişkin yeni açıklama: 76 can kaybı 440 yaralı var

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07:43 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.


AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.


76 CAN KAYBI 440 YARALI

AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.



#Afad
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Osmaniye deprem
#Adana deprem
#Malatya deprem
9 saat önce
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