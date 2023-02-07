Afet bölgesinde iletişim sıkıntısı çeken vatandaşlardan Turkcell'e: Uçan baz istasyonlarınız nerede?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik deprem 10 kentte hayatı durma noktasına getirdi. Büyük bir yıkıma sahne olan kentlerde, vatandaşların iletişim sıkıntısı yaşaması da problemlerin daha da büyümesine yol açtı.

Üç büyük telekomünikasyon şirketi, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendiğini bildirdi. Ancak, telefonu çekmeyen kişiler için bu yardımın bir anlamı olmadı.

DRONECELL NEREDE?

Afet bölgesinin sınırlı bir bölümünde telefonlarının çektiğini belirten vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Turkcell'in yaklaşık beş yıl önce 'afetler ve acil durumlarda görev alması için' hayata geçirdiği uçan baz istasyonu 'Dronecell'in böyle bir durumda neden kullanılmadığı soruldu.







