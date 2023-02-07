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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Depremzedeler için üç ilde barınma imkanı

Kahramanmaraş'taki deprem ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu 36 ülkeden 3319 arama kurtarma personelinin geldiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu "Antalya, Muğla ve Mersin'deki otellerde depremzede vatandaşların barınması için koordineler yapıldı" ifadelerini kullandı.

20:56 . 7/02/2023 Salı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Antalya, Muğla ve Mersin'deki otellerde vatandaşların barınması için koordinelerin yapıldığı bilgisini paylaştı.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

Çok sayıda mevkidaşım telefonla yada mesajla taziyelerini ilettiler. 7 günlük yas ilan ettik. Sahada çalışmalar devam ederken, kurtarılan vatandaşlarımızın tedavisi için, evi yıkılan vatandaşlarımıza yardımlar için tüm kuruluşlarımız seferber. Deprem bölgesinin dışında da farklı şehirlerimizde de barınma imkanlarını sağlamak için bir çalışma başlattık.

Bakan Ersoy bu çalışmaları koordine ederken bir taraftan Antalya, Muğla ve Mersin'deki otellerde vatandaşların barınması için koordineler yapıldı. Bugünkü yaptığımız bu toplantılar neticesinde 50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık. Ayrıca kamu kurumlarımızın da misafirhaneleri var bunların hepsini de depremzedelere ayırdık. 4 bin 300 yataktan bahsediyoruz. Tüm turizmcilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Orta vade ve uzun vadede yine barınma ihtiyacı olursa neler yapabileceğimizi görüştük. Güzel fikirler geldi onlar üzerinde de çalışacağız.

Vatandaşlarımız nasıl gelecek? Vatandaşlarımızın intikali için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Antalya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımız için planlamalar yapıldı. Depremzede vatandaşlarımızın AFAD'a kaydedilmesi, isimlerin bildirilmesi gerekir.

76 ülkeden yardım teklifi geldi. 36 ülkeden 3319 arama kurtarma personeli sahada. Her zaman olduğu gibi ilk intikal eden ekip Azerbaycan'dan gelen ekipti.



#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#kahramanmaraş deprem
#Deprem
31 dakika önce
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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Depremzedeler için üç ilde barınma imkanı
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