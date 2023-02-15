Afet bölgesine ilişkin yeni genelge: İdari izinli sayılacaklar

Depremin vurduğu 10 ilde şu ana kadar 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkıldığı veya ağır hasarlı olduğutespit edildi. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar da dikkate alındığında bölgede yaklaşık 400 bin konut ve iş yeri inşa edilecek. Veriler, yalnızca konut ihtiyacının 300 bin civarında olduğunu gösteriyor.