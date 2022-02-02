Afganistan’dan evcil hayvan tahliyesi: 304 evcil hayvanı kurtardılar

Global Animal Rescue (SPCA), ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de terk edilmiş, aralarında özel ırkların da bulunduğu 304 kedi ve köpeği kurtarmaya karar verdi.

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Rus İl-76 kargo uçağı kiralayan grup, pazar günü Kabil’e giderek Kabil Küçük Hayvan Kurtarma Ekibi (KSAR) ile birlikte 304 hayvanı kurtardı. Kanada’ya gitmek üzere tekrardan yola çıkan uçak, Rusya’nın hava sahasını kullanmasına izin vermediği için Ankara’ya zorunlu iniş yaptı.

İHA

Uçaktaki grup ineceklerini Adanalı hayvansever Devran Naz’a haber verdi. Bunun üzerine de Naz, kentteki terapi veteriner kliniğinde görevli 4 veteriner ve 3 gönüllüyle Ankara’ya gitti. Ankara Valiliği’nden özel izin alan grup, uçağa gidip hayvanların bakımını yaptı. 15 saat süren bakımın ardından tekrar havalanan uçak, önce İzlanda’ya ardından da Kanada’ya gitti.

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Hayvanlar Kanada’nın Vancouver şehrinde sahiplendirilecek.

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“Türkiye uçağı çok iyi ağırladı”

Adana’dan Ankara’ya giden Devran Naz, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Naz, Türkiye’nin uçağı çok iyi ağırladığını belirterek, "Afganistan’daki savaş alanından 304 kedi ve köpek kurtarılıyor. İçerisinde Amerikan vatandaşları olduğu için uçak Rusya’nın hava sahasını kullanamadı.

İHA

Ankara’ya zorunlu iniş yaptı ve arkadaşlarım da bana ulaştı. Biz de buradan gittik 15 saat boyunca hasta hayvanların bakımını gerçekleştirdik. Aç ve susuz kalan hayvanlara mama verdik. Kısa zaman içerisinde bütün izinlerimizi aldık. Kimse bir zorluk çıkartmadı. Herkese çok teşekkür ederiz. Türkiye bu uçağı çok iyi ağırladı" diye konuştu.

Naz, hayvanların Kanada’da sahiplendirileceğini, SPCA ile birlikte yakın zamanda Türkiye’de de organizasyon yapacaklarını söyledi.