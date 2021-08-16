Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Sabah saatlerinde Afganistan'a varan TK707 numaralı uçak, Türk vatandaşlarını ve destek talep eden ülkelerin mensuplarını da aldıktan sonra 5 buçuk saatin ardından kalkış yapmıştı. Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, "Dün Kabil'e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun" dedi.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na inmişti.
16.45'DE İSTANBUL'A İNDİ
5 buçuk saat boyunca pistte kalan TK707 numaralı uçak, saat 11.45'de havalanmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirterek, "Seferimizin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz" demişti.
"AFGANLAR PİSTE GİRMİŞTİ TÜRK ASKERİ TEMİZLEDİ"
Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, "Dün Kabil'e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun." dedi.
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"İNSAN VATANININ DEĞERİNİ ANLIYOR"
Uçaktan inen elçilik görevlisi Şenol Çelik ise, "Bombalar patladı. Güvenlik sorunu yaşadığımız anlar oldu. İnsanlar kendilerini uçağın önüne attılar. Heyecanlı bir yolculuk oldu. Çok şükür vatanımıza geldik. Uçaklar geri dönecek diye korktuk. İnsanlar kendilerini uçağın önüne atlıyor. Üzücü şeyler yaşadık. O insanlara da üzüldük. İnsan böyle durumlarda vatanının değerini daha iyi anlıyor. Vatanımız var olsun" dedi.
AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?
Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.