Gündem Afganistandan tahliye edilen Türk vatandaşı Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun
POLİTİKA

Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Sabah saatlerinde Afganistan'a varan TK707 numaralı uçak, Türk vatandaşlarını ve destek talep eden ülkelerin mensuplarını da aldıktan sonra 5 buçuk saatin ardından kalkış yapmıştı. Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, "Dün Kabil'e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı: Allah Türk askerinden ve devletimizden razı olsun
Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na inmişti.

16.45'DE İSTANBUL'A İNDİ

5 buçuk saat boyunca pistte kalan TK707 numaralı uçak, saat 11.45'de havalanmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Afganistan'dan tahliye edilerek uçakla Türkiye'ye getirilen vatandaşlar konuştu: Sahadaki Türk askeri sayesinde gelebildik
FOTOĞRAF 21
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Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı.
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Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.
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Afganistan'da öğretim üyesi olduğunu belirten Doğan Özlük, Kabil'e yaklaştıkları ön görüldüğünde ilgili kuruluşlar bizimle daha öncesinden, uygun saatlerde emniyetli, güvenli alana nakledildi. Bütün vatandaşlar, özellikle kamu çalışanları. Dün gece Taliban Kabil'e girmeden önceki gece nakledildi. Bir gece sonra da gündüz tahliye olduk...
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Duvarı aşıp yurt dışına gitmek isteyen yolcular oldu. Onlar pist alanlarında oturma eylemleri yaptılar. Bundan dolayı birkaç saatlik gecikme oldu. Biz de uçaktan onları gördük. THY uçağının önüne gelen olmadı. Uçakta bekledik, geç kalktık. Bizim uçağın etrafında oturma eylemi olmadı...
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Üç dört saat uçakta bekledik. Ben orada öğretmenim. Öğrencilerimle irtibattaydım. Onlarla sürekli whatsapp ile görüşüyordum. Şehir içinde şimdilik çatışma ya olmadı ya da çok az oldu. Havaalanları, bankalarda yoğunluk oldu. Onun dışında sessiz olduğunu duydum. Karantina varsa yapmamız gerekeni yapacağız. Ben Eskişehir'e döneceğim. dedi.
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Mühendis Cem Ayşen ise, Daha dün öğlen normal işimizdeydik. Şantiyeciyim. Öğleden sonra patladı. Her yerden askerler ve silah sesleri gelmeye başladı. Sonradan tahliye uçakları geldi, sabah gelmeye başladık. Üç saat uçakta bekledik. Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik. Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı. Biz askeri havalimanı tarafındaydık. Sivil taraf çok kötüydü. Taliban sivil tarafa girmişti. Türk askerlerimiz görevlerini yapıyorlar. diye konuştu.
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Afganistan'dan tahliye edilerek uçakla Türkiye'ye getirilen vatandaşlar konuştu: Sahadaki Türk askeri sayesinde gelebildik
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Gelen yolcular arasında bulunan Mühendis Cem Ayşen, "Üç saat uçakta bekledik. Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik. Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı." şeklinde konuştu.


THY'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirterek, "Seferimizin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz" demişti.

"AFGANLAR PİSTE GİRMİŞTİ TÜRK ASKERİ TEMİZLEDİ"

Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, "Dün Kabil'e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun." dedi.

"İNSAN VATANININ DEĞERİNİ ANLIYOR"

Uçaktan inen elçilik görevlisi Şenol Çelik ise, "Bombalar patladı. Güvenlik sorunu yaşadığımız anlar oldu. İnsanlar kendilerini uçağın önüne attılar. Heyecanlı bir yolculuk oldu. Çok şükür vatanımıza geldik. Uçaklar geri dönecek diye korktuk. İnsanlar kendilerini uçağın önüne atlıyor. Üzücü şeyler yaşadık. O insanlara da üzüldük. İnsan böyle durumlarda vatanının değerini daha iyi anlıyor. Vatanımız var olsun" dedi.

AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.

Afganistan'daki Türkleri tahliye eden THY uçağı Kabil Havalimanı'ndan kalktı
DÜNYA
Afganistan'daki Türkleri tahliye eden THY uçağı Kabil Havalimanı'ndan kalktı
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