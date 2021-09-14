Afganistan’ın eski Genelkurmay Başkanı Karimi: Türkiye’de iş arıyorum

Afganistan’da 2010-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Sher Mohammad Karimi, Haberler.com'dan Esra Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"SİYASİ İLTİCA İSTİYORUM"

Oturma vizesi bulunan ve şu an Türkiye'de olan Karimi, "76 yaşındayım ve bitmiş durumdayım. Sadece oturma vizem var. Siyasi iltica için başvurmak istiyorum. Türkiye bana iltica hakkı verirse gitmem. Güzel bir ülke. Müslüman bir ülke" dedi.

"TÜRKİYE'DE İŞ ARIYORUM"

Türkiye'de iş aradığını da söyleyen Karimi, "Şu an çalışmıyorum. Afganistan’da yaptığım iş uzmanlık alanımı kapsıyordu. 2010-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanıydım. 2015’te de emekli oldum. Türkiye’de iş arıyorum. Dil öğretebilirim. İngilizce öğretebilirim" ifadelerini kullandı.