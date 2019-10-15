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Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Arif Alpaslan (39), aracında ölü bulundu. Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Aracında ölü bulunan Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
Aracında ölü bulunan Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Çatören Barajı'nda kendi aracında ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Arif Alpaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 yıldır görev yapan, son 2 yıldır da TEM Şube Müdürlüğü görevini yürüten Arif Alpaslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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